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В Оренбуржье явка на выборы президента превысила показатели 2012 года
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В Оренбуржье явка на выборы президента превысила показатели 2012 года 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
18 марта в голосовании за кандидатов в президенты приняли участие 66,09% оренбургских избирателей.
Такие предварительные данные сообщает облизбирком. В сравнении с президентскими выборами 2012 года и выборами депутатов Государственной думы Федерального собрания 2016 года оренбуржцы стали активнее. Тогда во всероссийских голосованиях приняли участие 61,2% и 41,67% избирателей соответственно.
«Оренбуржцы вновь продемонстрировали гражданственность и патриотизм, придя на избирательные участки 18 марта. На выборах Президента России мы голосовали за будущее страны, в которой живем мы, наши родные и близкие», — прокомментировал губернатор Юрий Берг.
По последним сведениям ЦИК, обработано 99, 84% голосов. Владимир Путин набрал 76,66%, Павел Грудинин — 11,8%, Владимир Жириновский — 5,66%, Ксения Собчак — 1,67%, Григорий Явлинский — 1,04%, остальные кандидаты набрали менее одного процента.
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