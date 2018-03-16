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России предрекли победу в кибервойне с США
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России предрекли победу в кибервойне с США 

Национальная Служба Новостей 10 часов назад
Если Россия и США столкнутся в кибервойне, то выиграет Россия. Такое мнение выразил американскому телеканалу CNBC генеральный директор компании по кибербезопасности.
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