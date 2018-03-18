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В Забайкалье завершилось голосование на выборах
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В Забайкалье завершилось голосование на выборах президента 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ в Забайкальском крае закрылись, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
"Участки закрыты. Предварительные итоги будут объявлены после полуночи. Нарушений во время выборов не зафиксировано", — сказал собеседник агентства.
По данным избиркома Забайкальского края, явка избирателей на выборах президента в регионе на 18.00 (12.00 мск) составила 52,38%. По данным избиркома, в 2012 году на это же время явка составила 53,33%. По данным краевого избиркома, всего в регионе зарегистрированы более 811 тысяч избирателей. Работало 942 избирательных участка.
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