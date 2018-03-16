Макмастер захотел привлечь Россию к ответу за «допущение зверств» в Сирии

Выступая в Музее Холокоста в Вашингтоне, Макмастер призвал «применить серьезные политические и экономические меры в отношении Москвы Тегерана », добавив, что « [президент Сирии Башар] Асад не должен оставаться безнаказанным за свои «преступления», равно как и его «спонсоры», передает ТАСС

«Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии», — заявил помощник президента США по национальной безопасности.

Напомним, Макмастеру уже предсказали уход с поста помощника Трампа по нацбезопасности.