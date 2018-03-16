Макмастер захотел привлечь Россию к ответу за «допущение зверств» в Сирии 

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер призвал «все цивилизованные страны мира» привлечь Россию и Иран к ответственности за то, что они якобы допускают продолжение зверств и насилия в Сирии.
Выступая в Музее Холокоста в Вашингтоне, Макмастер призвал «применить серьезные политические и экономические меры в отношении Москвы и Тегерана», добавив, что « [президент Сирии Башар] Асад не должен оставаться безнаказанным за свои «преступления», равно как и его «спонсоры», передает ТАСС.
«Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии», — заявил помощник президента США по национальной безопасности.
Напомним, Макмастеру уже предсказали уход с поста помощника Трампа по нацбезопасности.
Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров пообещал добить террористов в Восточной Гуте.