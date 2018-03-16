Великобритания вводит жесткие меры в отношении России после инцидента с отравлением бывшего разведчика в Лондоне

Лондон, 15 марта / Синьхуа / — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне, 14 марта, заявила, что Великобритания приняла решение о серии мер, в том числе высылке 23 российских дипломатов. Подобное решение является ответом на инцидент с «отравлением» бывшего российского разведчика в Великобритании.

Предполагается, что Россия возможно принимала участие в организации данного происшествия. Посольство России в Великобритании разместило в социальных сетях сообщение, что температура в отношениях между странами достигла "-23 градусов Цельсия", однако Россия не страшится мороза.

Лондон, 15 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне, 14 марта, заявила, что Великобритания приняла решение о серии мер, в том числе высылке 23 российских дипломатов. Подобное решение является ответом на инцидент с «отравлением» бывшего российского разведчика в Великобритании.

Предполагается, что Россия возможно принимала участие в организации данного происшествия. Посольство России в Великобритании разместило в социальных сетях сообщение, что температура в отношениях между странами достигла "-23 градусов Цельсия", однако Россия не страшится мороза.