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Великобритания вводит жесткие меры в отношении России после инцидента с отравлением бывшего разведчика в Лондоне
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Великобритания вводит жесткие меры в отношении России после инцидента с отравлением бывшего разведчика в Лондоне 

ИА Синьхуа 13 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Лондон, 15 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне, 14 марта, заявила, что Великобритания приняла решение о серии мер, в том числе высылке 23 российских дипломатов. Подобное решение является ответом на инцидент с «отравлением» бывшего российского разведчика в Великобритании.
Предполагается, что Россия возможно принимала участие в организации данного происшествия. Посольство России в Великобритании разместило в социальных сетях сообщение, что температура в отношениях между странами достигла "-23 градусов Цельсия", однако Россия не страшится мороза.
Лондон, 15 марта /Синьхуа/ — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй накануне, 14 марта, заявила, что Великобритания приняла решение о серии мер, в том числе высылке 23 российских дипломатов. Подобное решение является ответом на инцидент с «отравлением» бывшего российского разведчика в Великобритании.
Предполагается, что Россия возможно принимала участие в организации данного происшествия. Посольство России в Великобритании разместило в социальных сетях сообщение, что температура в отношениях между странами достигла "-23 градусов Цельсия", однако Россия не страшится мороза.
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