США в ООН назвали бессмысленными разговоры о снятии санкций с РФ до прогресса на Украине

ООН , 16 марта. / ТАСС /. Соединенные Штаты не видят смысла обсуждать «даже малейшее послабление» санкций, введенных против России , до тех пор, пока РФ не продемонстрирует готовность предпринять «конкретные шаги» по урегулированию конфликта на Украине . Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри на неформальной встрече по Крыму

Она обвинила РФ в «незаконной аннексии» полуострова, а также в дестабилизации ситуации на востоке Украины. «Нет никаких сомнений, что Россия находится там, и нет никаких сомнений в том, что у России на уме. Конфликт продолжается, движимый российской агрессией, и в феврале [на Востоке Украины] наблюдалась активизация бомбардировок и обстрелов», — сказала дипломат.

"Пока Россия не продемонстрирует нам, что она готова предпринять конкретные шаги по урегулированию этого кризиса, не имеет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкций", — подчеркнула Карри.