Ещё
США в ООН назвали бессмысленными разговоры о снятии санкций с РФ до прогресса на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США в ООН назвали бессмысленными разговоры о снятии санкций с РФ до прогресса на Украине 

ТАСС 14 часов назад
Фото: ТАСС
ООН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят смысла обсуждать «даже малейшее послабление» санкций, введенных против России, до тех пор, пока РФ не продемонстрирует готовность предпринять «конкретные шаги» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри на неформальной встрече по Крыму.
Она обвинила РФ в «незаконной аннексии» полуострова, а также в дестабилизации ситуации на востоке Украины. «Нет никаких сомнений, что Россия находится там, и нет никаких сомнений в том, что у России на уме. Конфликт продолжается, движимый российской агрессией, и в феврале [на Востоке Украины] наблюдалась активизация бомбардировок и обстрелов», — сказала дипломат.
"Пока Россия не продемонстрирует нам, что она готова предпринять конкретные шаги по урегулированию этого кризиса, не имеет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкций", — подчеркнула Карри.
Президент США Дональд Трамп 2 марта продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года по Крыму.
ТАСС: последние новости
Памфилова заявила, что терпение ЦИК по нарушениям правил агитации в СМИ лопнуло В Кремле считают, что чем больше россиян проголосуют на выборах, тем лучше Аксенов считает, что украинцы смирились с воссоединением Крыма с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму234
Мясорубка в Гудаури39
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России203
Третья мировая война наступила для Климкина117
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение