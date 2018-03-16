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США обвиняют РФ и Иран в «насилии в Сирии»
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Белый дом призвал привлечь РФ и Иран к ответственности за насилие в Сирии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь Россию и Иран к ответственности за то, что они якобы допускают продолжение зверств и насилия в Сирии. Такую точку зрения выразил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в Музее Холокоста в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии», — утверждал он. «Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима [президента Сирии Башара Асада] и не будут действовать в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, все государства должны не просто делать грозные заявления, а действовать более решительно», — полагает Макмастер.
С его точки зрения, «настало время применить серьезные политические и экономические меры в отношении Москвы и Тегерана». «Асад не должен оставаться безнаказанным за свои преступления, равно как и его спонсоры», — заявил советник Трампа.
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