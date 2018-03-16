США обвиняют РФ и Иран в «насилии в Сирии»

Соединенные Штаты считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь Россию и Иран к ответственности за то, что они якобы допускают продолжение зверств и насилия в Сирии. Такую точку зрения выразил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в Музее Холокоста в Вашингтоне, передает ТАСС.
«Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии», — утверждал он. «Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима [президента Сирии Башара Асада] и не будут действовать в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, все государства должны не просто делать грозные заявления, а действовать более решительно», — полагает Макмастер.