Пентагон напуган действиями России в Арктике

Пентагон тревожит наращивание Россией своего военного присутствия в Арктике

Адмирал высказался за ратификацию Вашингтоном Конвенции, что позволит США заявить о своих претензиях на дополнительный шельф в Арктике.

ТАСС: последние новости

Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах и отдать голоса за будущее РФ

Белый дом призвал все цивилизованные страны привести РФ и Иран к ответу за насилие в Сирии

Госдеп: новые санкции США не связаны с грядущими в России выборами