Лукашевич: газ «Новичок» могли произвести в лаборатории под Солсбери

«Кстати, прямо рядом с Солсбери расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне. И если в Лондоне так уверены, что это газ «Новичок», значит там есть его формула и образцы, а может и производство» — цитирует ТАСС слова российского представителя.

Лукашевич напомнил, что изобретатель газа Мирзаянов давно живет в США , «куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве».

По его словам, после того, как данное химоружие было уничтожено в России, оно продолжало разрабатываться в Великобритании , США, Чехии Швеции . «С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики», — добавил постпред.

Осужденного за госизмену 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском Солсбери вечером 4 марта. Они были отравлены в одном из местных итальянских ресторанов и впали в кому в больнице.