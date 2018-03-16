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Лукашевич: газ «Новичок» могли произвести в лаборатории под Солсбери
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Лукашевич: газ «Новичок» могли произвести в лаборатории под Солсбери 

Парламентская газета 15 часов назад
Фото: Парламентская газета
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в четверг заявил, что производство газа «Новичок», с которым связывается отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могло осуществляться в правительственной британской лаборатории в Портон-Дауне, рядом с Солсбери.
«Кстати, прямо рядом с Солсбери расположена правительственная лаборатория оружия массового поражения в Портон-Дауне. И если в Лондоне так уверены, что это газ «Новичок», значит там есть его формула и образцы, а может и производство» — цитирует ТАСС слова российского представителя.
Лукашевич напомнил, что изобретатель газа Мирзаянов давно живет в США, «куда он был вывезен вместе с технической документацией о химическом средстве».
По его словам, после того, как данное химоружие было уничтожено в России, оно продолжало разрабатываться в Великобритании, США, Чехии и Швеции. «С распадом Советского Союза лаборатории по производству отравляющих веществ упоминаемой категории остались в целом ряде других государств, включая страны Прибалтики», — добавил постпред.
Осужденного за госизмену 66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском Солсбери вечером 4 марта. Они были отравлены в одном из местных итальянских ресторанов и впали в кому в больнице.
12 марта Мэй заявила, что к отравлению причастна Москва. Она объяснила свои выводы тем, что использованное в ходе покушения нервно-паралитическое вещество «Новичок» ранее производилось в РФ. Российские власти отвергли обвинение в причастности к отравлению Скрипаля, обратив внимание, что Лондон не предоставил каких-либо доказательств.
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