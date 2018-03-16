В России выросло число избирательных участков, доступных для маломобильных граждан

По словам Памфиловой, идеал в данной ситуации ещё не достигнут, но прогресс заметен.

Кроме того, глава ЦИК напомнила, что у россиян, которые по состоянию здоровья не могут добраться до избирательного участка, есть возможность проголосовать на дому.