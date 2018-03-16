В России выросло число избирательных участков, доступных для маломобильных граждан 

Количество избирательных участков, доступных для маломобильных граждан, выросло в России почти в четыре раза с 2012 года, сообщает ФАН. Как заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, если в 2012 году число подобных участков составляло 14,4 тыс., то теперь — 54,1 тыс.
По словам Памфиловой, идеал в данной ситуации ещё не достигнут, но прогресс заметен.
Кроме того, глава ЦИК напомнила, что у россиян, которые по состоянию здоровья не могут добраться до избирательного участка, есть возможность проголосовать на дому.
Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.