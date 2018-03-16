В США решили оградить ряд стран от санкций против России

По его словам, это послание полностью засекречено.

Речь идет о санкциях, введенных Белых домом против России 2 августа 2017 года. Соответствующий документ предостерегает американские компании, а также третьи страны и их фирмы от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов».

Однако, по словам адмирала, некоторые государства-партнеры США исторически приобретали оружие у России, и к ним применить закон о санкциях, то это может привести к нежелательным для Вашингтона последствиям.

«Например, Индия , которая стала нашим ключевым партнером, представляет стратегический интерес для США. Но 70% военной техники в Индии — российского производства. И нельзя ожидать, что она полностью откажется от этого», — пояснил Харрис (цитата по ТАСС )..

В этой связи он призвал США предусмотреть пути, дающие возможность самим торговать оружием с Индией. «CAATSA (закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“ — прим. ред.) может негативно сказаться на этом. И я надеюсь, что мы сможем ослабить в какой-то мере жесткие ограничения в данном законе», — добавил американский военный.