Россия примет участие в заседании комитета Бюро ПАСЕ

В Париже в пятницу пройдёт второе заседание ad-hoc комитета Бюро ПАСЕ по гармонизации работы органов Совета Европы и Ассамблеи.

Планируется, что в ходе заседания могут быть обсуждены российские предложения по внесению изменений в регламент организации. Москва подобные предложения представила в ПАСЕ.

Конфликт

Отношения России и Совета Европы уже несколько лет переживают непростой период. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму . Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на российское предложение.

В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Угроза выхода

Второе, после января этого года, заседание ad-hoc комитета проходит после сообщений о рассматриваемой российской стороной возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека.

В начале марта этого года источники РИА Новости в профильных российских ведомствах рассказали, что власти РФ изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ , если антироссийская линия решений суда не будет скорректирована. По данным источников, лишение российских парламентариев права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей. Собеседники агентства указали, что в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению ее членства в Совете Европы.

Председатель

Заседание пройдёт также на фоне непростой ситуации с главой ПАСЕ Микелле Николетти. Автор резолюции, позволившей проводить заседание подкомитета, и его председатель проиграл выборы в своей стране в начале марта этого года. Несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о том, что предстоящая апрельская сессия может стать последней для него, в ПАСЕ напомнили о регламенте ассамблеи и статье 11.3. "Согласно регламенту, члены национальной делегации должны быть назначены в течение шести месяцев после выборов", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что "пока не назначены новые члены делегации, старые продолжают исполнять свои обязанности". Таким образом, старая делегация может оставаться в ассамблее до 4 сентября.

ПАСЕ 22 января этого года утвердила на зимней сессии нового председателя — итальянца, представителя социалистов Николетти. Ранее он выражал сожаление в связи с решением России не направлять делегацию на зимнюю сессию ассамблеи. Тем не менее, по его словам, диалог с российскими парламентариями и со всеми другими делегациями продолжается в соответствии "со всеми ценностями и обязательствами".