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«Мы в России всегда сами решали свою судьбу!»: Владимир Путин призвал всех 18 марта сделать свой выбор
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«Мы в России всегда сами решали свою судьбу!»: Владимир Путин призвал всех 18 марта сделать свой выбор 

360tv.ru 17 часов назад
Фото: 360tv.ru
Действующий президент России Владимир Путин обратился к избирателям с просьбой прийти на избирательные участки 18 марта, чтобы отдать свой голос за любимого кандидата на выборах главы государства.
В своей речи Путин отметил, что народ решает, по какому пути развития пойдет его страна. Глава государства напомнил, что согласно Конституции Российской Федерации, единственным источником власти в нашей стране являются люди.
Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна. Зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения
— Владимир Путин.
Кандидат в президенты заявил, что в характере русского человека заложено стремление самостоятельно решать свою судьбу.
Поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой — прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России
— Владимир Путин.
Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России уже полностью готова к выборам.
Ранее Владимир Путин раскрыл секрет успеха для нашей страны. По мнению главы государства, успех России складывается из успеха ее граждан, поэтому страна должна поддерживать таланты и способности в россиянах.
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