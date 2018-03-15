Лукашевич: действия Британии по делу Скрипаля носят провокационный характер

"Мы выслушали набор безответственных обвинений и домыслов в ставшем сейчас фирменным в Великобритании стиле «highly likely» (с высокой долей вероятности). Действия британской стороны носят откровенно провокационный характер. Уже 6 марта глава форин офиса Борис Джонсон выступал в парламенте так, будто расследование закончено, и Россия виновата в произошедшем в Солсбери. Спешка поражает", — сказал Лукашевич.

По его словам, Россия неоднократно выражала готовность сотрудничать в расследовании дела в рамках установленных международным правом процедур, но Лондон не задействовал их и не предоставил доказательств причастности России.