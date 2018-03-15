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Госдеп: новые санкции США не связаны с выборами в РФ
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Госдеп: новые санкции США не связаны с грядущими в России выборами 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Reuters
Введенные в четверг США санкции не связаны с выборами президента РФ, которые пройдут 18 марта. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Ее попросили прокомментировать заявления российских должностных лиц о том, что американские санкции — это вмешательство в выборы РФ.
"Это вздор. Санкции требуют много времени на их осуществление и для получения [необходимых] сведений", — ответила Науэрт.
По ее словам, минфин США ввел в четверг "существенные санкции" в отношении России. "Введение санкций 15 марта не означает, что дополнительные санкции не будут введены в ближайшие дни, в ближайшие недели и в ближайшие месяцы", — пояснила она, добавив, что под ограничения подпадают обычно группы лиц и организаций.
Ранее в четверг Минфин США впервые применил новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций. В список были включены 12 лиц, против которых ранее были вынесены обвинения специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Минфин также ввел ограничительные меры против российской организации "Агентство интернет-исследований", чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.
В том случае, если в США будут обнаружены принадлежащие этим лицам и организации счета, они будут заморожены. Кроме того, американцам запрещается поддерживать с данными лицами какие-либо деловые отношения.
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