Путин пошутил про санкционные яблоки из Польши

Президент России Владимир Путин в четверг в шутку поинтересовался у молодого предпринимателя, закупает ли тот санкционные яблоки в Польше для своего бизнеса по производству яблочных чипсов.

После того, как бизнесмен рассказал ему о своем успешном деле по производству яблочных чипсов и заинтересованности в продукте крупных торговых сетей, Путин в шутку спросил: «Яблоки откуда берешь, польские покупаешь?».

В ответ на это автор проекта заверил главу государства, что пока закупает яблоки на оптовой базе, но будет использовать российские яблоки, «потому что нам подходит именно этот сорт, который нужен».