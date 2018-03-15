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Путин пошутил про санкционные яблоки из Польши
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Путин пошутил про санкционные яблоки из Польши 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
Президент России Владимир Путин в четверг в шутку поинтересовался у молодого предпринимателя, закупает ли тот санкционные яблоки в Польше для своего бизнеса по производству яблочных чипсов.
После того, как бизнесмен рассказал ему о своем успешном деле по производству яблочных чипсов и заинтересованности в продукте крупных торговых сетей, Путин в шутку спросил: «Яблоки откуда берешь, польские покупаешь?».
В ответ на это автор проекта заверил главу государства, что пока закупает яблоки на оптовой базе, но будет использовать российские яблоки, «потому что нам подходит именно этот сорт, который нужен».
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