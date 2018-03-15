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В адрес российских дипломатов в Лондоне поступают угрозы
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В адрес российских дипломатов в Лондоне поступают угрозы 

Ведомости 18 часов назад
Фото: Ведомости
Посольство России в Лондоне получает угрозы в адрес дипломатов. Об этом рассказал руководитель российского дипломатического представительства в Великобритании Александр Яковенко, передает ТАСС.
«С основным массивом поступающих обращений в посольство поступает и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами», — отметил он. По его словам, дипломатическое представительство по каждому случаю сотрудничает с полицией.
Яковенко заявил, что посольство серьезно относится к угрозам в адрес дипломатов, хотя таких обращений мало. «Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей и людей с криминальным прошлым. От них можно ожидать чего угодно», — добавил дипломат. По его словам, российская сторона удовлетворена действиями полицейских.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовящейся высылке 23 российских дипломатов. Такое решение принято из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Двусторонние контакты двух стран на дипломатическом уровне будут заморожены.
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