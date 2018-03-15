В адрес российских дипломатов в Лондоне поступают угрозы

«С основным массивом поступающих обращений в посольство поступает и негатив. Это те люди, которые обещают расправиться с дипломатами», — отметил он. По его словам, дипломатическое представительство по каждому случаю сотрудничает с полицией.

Яковенко заявил, что посольство серьезно относится к угрозам в адрес дипломатов, хотя таких обращений мало. «Здесь достаточно много психически неуравновешенных людей и людей с криминальным прошлым. От них можно ожидать чего угодно», — добавил дипломат. По его словам, российская сторона удовлетворена действиями полицейских.