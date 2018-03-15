Посол РФ: отказ в доступе к Юлии Скрипаль означает неуважение международного права

В соответствии с Венской конвенцией российское посольство должно получить консульский доступ к пострадавшей гражданке России, отметил дипломат. «Нам в доступе отказывают. Значит, в общем-то, Британия не уважает международное право. И их поведение вызывает множество вопросов», — заявил Яковенко.

"Никто не видел даже фото этих людей в больнице — живы ли они? Может быть, они здоровы? Никто не разговаривал с докторами. Знаете, в этом деле нет никакой прозрачности, это нас беспокоит", — также прокомментировал дело Скрипаля дипломат.