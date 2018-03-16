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Зюганов прокомментировал слова Британии о РФ
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Зюганов прокомментировал слова министра обороны Британии о России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что высказывания министра обороны Великобритании свидетельствуют о деградации политического руководства королевства.
Глава министерства обороны Британии Гэвин Уильямсон ранее заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия с отравлением Скрипаля — "жестокий и возмутительный акт" и что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)".
"Сегодня, смотрю, министр обороны, англичанин… О, Россия, заткнитесь, пошли вон! Я никогда не слышал, никогда не слышал [такого]. Это вообще свидетельствует о деградации высшего политического руководства даже в Англии", — сказал Зюганов в эфире радиостанции.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.
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