Белый дом: Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США

"Я думаю, это то, что должна определить Россия", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, считает ли президент США Дональд Трамп РФ другом или соперником.

Сара Сандерс не дала прямого ответа на вопрос, применят ли США какие-либо меры в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Она вновь повторила, что США солидарны «со своим ближайшим союзником Великобританией » и разделяют оценку британских властей, согласно которой к отравлению Скрипаля причастна Россия. «Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами с целью сделать так, что подобная атака более не повторится», — сказала она.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.