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Белый дом: Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США
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Белый дом: Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США 

ТАСС 18 часов назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Россия должна сама определить, является ли она другом или соперником США. Такую точку зрения озвучила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.
"Я думаю, это то, что должна определить Россия", — сказала она, отвечая на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, считает ли президент США Дональд Трамп РФ другом или соперником.
Сара Сандерс не дала прямого ответа на вопрос, применят ли США какие-либо меры в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Она вновь повторила, что США солидарны «со своим ближайшим союзником Великобританией» и разделяют оценку британских властей, согласно которой к отравлению Скрипаля причастна Россия. «Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами с целью сделать так, что подобная атака более не повторится», — сказала она.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в «незаконном использовании силы» на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.
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