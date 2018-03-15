Генсек НАТО назвал «дело Скрипаля» вызовом для альянса

«Один из таких вызовов — поведение России, включая произошедшее недавно в Великобритании», — сказал политик.

Днём 14 марта « Парламентская газета » писала, что премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов среди комплекса ограничительных мер в отношении России.

Мэй официально обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также приняла решение приостановить все двусторонние контакты с Россией.

Официальная Москва в лице пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова уже пообещала принять ответные меры, которые «не заставят себя ждать».