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Генсек НАТО назвал «дело Скрипаля» вызовом для альянса
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Генсек НАТО назвал «дело Скрипаля» вызовом для альянса 

Парламентская газета 15 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Действия России и инцидент с отравлением Скрипаля в Великобритании представляют вызов для Североатлантического альянса, заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передаёт ТАСС.
«Один из таких вызовов — поведение России, включая произошедшее недавно в Великобритании», — сказал политик.
Ранее в МИД России отметили, что расценивают действия Лондона в отношении Москвы как «информационно-политическое шоу», а заявление премьер-министра королевства Терезы Мэй — грубой провокацией, которая подрывает основы полноценного межгосударственного диалога.
Днём 14 марта «Парламентская газета» писала, что премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов среди комплекса ограничительных мер в отношении России.
Мэй официально обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также приняла решение приостановить все двусторонние контакты с Россией.
Официальная Москва в лице пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова уже пообещала принять ответные меры, которые «не заставят себя ждать».
Ранее в четверг член Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Людмила Бокова заявила, что Комиссия может в ближайшее время рассмотреть ситуацию вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне и представить палате регионов свою оценку произошедшего.
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