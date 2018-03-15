Морозов: Госдепу США нужно лучше учить историю

Руководителям Госдепа США (пусть даже они так часто меняются) нужно учить историю. Крым с 1774 года является российской территорий. Поэтому президент Путин посетил территорию, которая вернулась в состав России в 2014 году. Мы считаем, что нам нет необходимости запрашивать на это разрешение у США или у других стран.

Топ-2: МИД РФ прорабатывает ответные меры для Британии Игорь Морозов: Министерство иностранных дел Российской Федерации прорабатывает ответные меры после заявления британского премьер-министра Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломатов.

Наш ответ должен быть адекватный и зеркальный тому, что готовят британцы. Мы уже не раз в истории российско-британских дипломатических отношений переживали высылку и 50, и 100 дипломатов. И после этого восстанавливали отношения. Но, к большому сожалению, как правило, такие акции просто откатывают наши отношения на многие годы назад и восстанавливать их бывает непросто. Поэтому прежде, чем проводить такие жесткие меры, нужно думать на многие годы вперед.

Топ-3: Украина задумалась о выходе из структур СНГ Игорь Морозов: Украинский МИД подготовил для президента страны Петра Порошенко предложение по выходу Украины из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Это решение будет сложным для самой Украины, и, в первую очередь, для украинского народа. Огромное количество украинцев хочет учиться, лечиться работать в России, а выход из структур СНГ в купе с денонсацией договора о дружбе усложнит жизнь этих людей. Они вынуждены будут приезжать в Россию в новом статусе, оформлять разрешение на работу, как иностранные граждане. Думаю, жителям Украины, которые уже считают российский рынок труда своим, это точно не понравится.

О проекте: