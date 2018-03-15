В МИД опровергли разработку «Новичка» во времена СССР 

В МИД России опровергли разработку в СССР и России нервно-паралитического вещества «Новичок». Соответствующее заявление сделал заместитель министра Сергей Рябков, передает РБК.
«Я хочу заявить со всей возможной определенностью, что никаких программ по разработке ОВ [отравляющего вещества] под названием «Новичок» ни в СССР, ни в РФ не было», — сказал Рябков.
По его словам, источниками информации о существовании такой программы является ряд лиц, «которые в свое время были не без участия правительств западных стран переведены на Запад и, по сути дела, эмигрировали».
Рядков добавил, что Россия прекратила все разработки боевых отравляющих веществ сразу после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия.
Ранее существование по разработке «Новичка» опроверг постпред России в ООН Владимир Небензя.