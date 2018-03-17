Ещё
Захарова: в РФ никогда не исследовали химоружие «Новичок»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД: в России никогда не исследовали химоружие «Новичок» 

RT на русском 16 часов назад
Фото: РИА Новости
В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ни одна страна, подписавшая Конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ класса «Новичок».
Британская сторона утверждает, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».
RT на русском: последние новости
Посол России о действиях Великобритании по делу Скрипаля: мы таких вещей не прощаем Джонсон назвал бесполезными меры России по высылке британских дипломатов Соловьёв прокомментировал высылку британских дипломатов из России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»142
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам167
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов261
ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы268
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман158
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение