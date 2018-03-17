Захарова: в РФ никогда не исследовали химоружие «Новичок»

В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщили, что ни одна страна, подписавшая Конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ класса «Новичок».
Британская сторона утверждает, что Россия причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».