Гудков: на выборы мэра Москвы демократические силы должны выдвинуть единого кандидата

Ранее Гудков заявлял о намерении баллотироваться на выборы мэра столицы и выражал надежду на то, что будет выдвинут партией «Яблоко» . Однако 13 марта политик сообщил ТАСС о прекращении сотрудничества с этой партией.

"На выборах мэра должен быть единый кандидат от демократических сил", — заявил он.

"Мы будем вести переговоры, чтобы был единый кандидат как в Москве, так и в Санкт-Петербурге [на выборах губернатора Ленинградской области]", — продолжил Гудков.

По его словам, это вопрос открытый, и «если будет достигнуто соглашение о едином кандидате, то субъект выдвижения не так важен».