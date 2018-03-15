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Гудков: на выборы мэра Москвы демократические силы должны выдвинуть единого кандидата
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Гудков: на выборы мэра Москвы демократические силы должны выдвинуть единого кандидата 

ТАСС 19 часов назад
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что демократические силы должны выдвинуть единого кандидата на выборы мэра Москвы и губернатора Ленинградской области, которые пройдут в сентябре. Об этом он заявил в четверг журналистам по итогам встречи кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак со сторонниками, в ходе которой политики объявили о создании Партии перемен.
Ранее Гудков заявлял о намерении баллотироваться на выборы мэра столицы и выражал надежду на то, что будет выдвинут партией «Яблоко». Однако 13 марта политик сообщил ТАСС о прекращении сотрудничества с этой партией.
"На выборах мэра должен быть единый кандидат от демократических сил", — заявил он.
"Мы будем вести переговоры, чтобы был единый кандидат как в Москве, так и в Санкт-Петербурге [на выборах губернатора Ленинградской области]", — продолжил Гудков.
По его словам, это вопрос открытый, и «если будет достигнуто соглашение о едином кандидате, то субъект выдвижения не так важен».
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