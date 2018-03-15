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Лукашевич призвал Киев обеспечить безопасность дипмиссий
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Лукашевич призвал Киев обеспечить безопасность российских дипмиссий 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Россия призывает Киев соблюдать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях для обеспечения безопасного голосования россиян на президентских выборах 18 марта на избирательных участках при диппредставительствах РФ, заявил российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в четверг, Лукашевич отметил, что россияне будут голосовать на избирательных участках при посольстве в Киеве, генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове.
"Украинские националисты из "Правого сектора" (запрещенная в РФ экстремистская организация), "Нацкорпуса" и "Свободы" публично угрожали безопасности российских дипмиссий и российских граждан, которые придут на участки голосования. Они обещали заблокировать вход в загранучреждения России, чтобы воспрепятствовать свободному волеизъявлению россиян. Призываем Киев в полной мере соблюдать свои международные обязательства, в том числе в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях", — заявил Лукашевич.
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