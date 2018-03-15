В ГД предложили наказать Мэй

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Мэй предложили привлечь к ответственности 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй предложили привлечь к ответственности в рамках международного права за бездоказательные обвинения в адрес России. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Его слова приводит РИА «Новости».
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«Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокую должность, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний», — цитирует депутата его пресс-служба.
Ранее британский премьер возложила ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на Россию, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании. С позицией Британии согласились также США, Франция и Германия.
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