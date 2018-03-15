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Эксперт: Россию уже сейчас можно назвать страной возможностей
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Эксперт: Россию уже сейчас можно назвать страной возможностей 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в форуме "Россия — страна возможностей" означает, что этот форум станет ежегодным. А значит, и все те проекты, которые входят в платформу «Россия — страна возможностей», будут иметь развитие. Такое мнение, комментируя участие президента в форуме, высказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Он также отметил, что уже сейчас Россию можно называть страной возможностей.
"Есть конкурс «Лидеры России». Это реально работающий социальный лифт. Вы видите, что у нас развиваются «Сириус», «Сколково» и другие высокотехнологичные проекты. Это все звенья одной цепи. Это все звенья развития страны, которые Путин обозначил", — отметил Гусев и добавил, что в России существуют различные проекты для разных групп населения, где каждый может реализовать свои возможности.
Кроме того, Гусев напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы разница между возможностями для людей, живущих в крупных городах и малых городах, будет ликвидирована.
"Будут все инструменты инфраструктуры для реализации этих возможностей. Форум «Россия — страна возможностей» свидетельствует о том, что человек из глубинки, из маленького городка может получать тот же набор услуг, что и человек живущий в городе-миллионнике", — отметил Гусев.
Форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве с 13 по 16 марта. Он объединил перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников — кадровый и интеллектуальный резерв России.
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