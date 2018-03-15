Эксперт: Россию уже сейчас можно назвать страной возможностей

"Есть конкурс «Лидеры России». Это реально работающий социальный лифт. Вы видите, что у нас развиваются «Сириус», «Сколково» и другие высокотехнологичные проекты. Это все звенья одной цепи. Это все звенья развития страны, которые Путин обозначил", — отметил Гусев и добавил, что в России существуют различные проекты для разных групп населения, где каждый может реализовать свои возможности.

Кроме того, Гусев напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы разница между возможностями для людей, живущих в крупных городах и малых городах, будет ликвидирована.

"Будут все инструменты инфраструктуры для реализации этих возможностей. Форум «Россия — страна возможностей» свидетельствует о том, что человек из глубинки, из маленького городка может получать тот же набор услуг, что и человек живущий в городе-миллионнике", — отметил Гусев.

Форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве с 13 по 16 марта. Он объединил перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников — кадровый и интеллектуальный резерв России.