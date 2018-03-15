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Яровая предложила министру обороны Британии «попить чаю»
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Яровая предложила министру обороны Британии «попить чаю и успокоиться» 

Rambler News Service 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая посоветовала министру обороны Великобритании Гэвину Уильямсону, который призвал Россию «заткнуться», выпить чаю с молоком и успокоиться.
«Господину Уильямсону явно нужно выпить чаю с молоком и успокоиться. Ощущение, что он насмотрелся низкопробных боевиков и копирует поведение то ли ковбоя, то ли вышибалы в баре», — приводит слова Яровой ее пресс-служба.
Она отметила, что британские официальные лица скатились на уровень публичной непристойности в поведении. Яровая добавила, что тем самым они прикрывают «абсолютное, грубейшее и недопустимое нарушение международных норм и процедур разбирательства».
«Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести», — подчеркнула вице-спикер.
Сегодня Уильямсон в ходе пресс-конференции заявил, что Россия должна «отойти в сторону и заткнуться» вместо того, чтобы отвечать на выдворение Лондоном 23 российских дипломатов в связи с расследованием отравления осужденного в РФ за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии.
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