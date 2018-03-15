Яровая предложила министру обороны Британии «попить чаю»

«Россия не та страна, в отношении которой можно так себя вести», — подчеркнула вице-спикер.

Она отметила, что британские официальные лица скатились на уровень публичной непристойности в поведении. Яровая добавила, что тем самым они прикрывают «абсолютное, грубейшее и недопустимое нарушение международных норм и процедур разбирательства».