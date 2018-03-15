Ещё
США добавили уже находящиеся под санкциями ГУ, ФСБ и связанных с ними лиц в новые списки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США добавили уже находящиеся под санкциями ГУ, ФСБ и связанных с ними лиц в новые списки 

ТАСС 20 часов назад
ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты добавили в четверг уже находящиеся под американскими санкциями Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, Федеральную службу безопасности (ФСБ), а также связанные с ними лица в новые списки, впервые применив новый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом говорится в сообщении американского минфина для прессы.
ГУ и ФСБ находились в санкционном списке США с 28 декабря 2016 года в связи с обвинениями в адрес Москвы в организации хакерских атак во время американских выборов. Руководитель ГУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев, заместитель Сергей Гизунов, которые входили в тот же список, также были внесены в перечень в соответствии с CAATSA. При этом под рестрикции попали не находившиеся до этого под санкциями Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов, которые, по сведениям американского правительства, связаны с ГУ.
Кроме того, Соединенные Штаты внесли изменения в санкционный список, связанный с приписываемыми России кибератаками во время американских выборов 2016 года. Данные ограничения были введены еще предыдущей администрацией президента Барака Обамы. В перечень попали находящиеся под санкциями с 20 декабря 2016 года российский предприниматель Евгений Пригожин и с 20 июня 2017 года две его компании группы «Конкорд» в связи с ситуацией на Украине. В частности, Вашингтон связал эти фирмы и самого бизнесмена с деятельностью российской организации «Агентство интернет-исследований», чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в выборы 2016 года.
Санкционный режим в отношении этих лиц и организаций не изменился. Сейчас, как и ранее, в случае обнаружения в США принадлежащих им счетов они должны быть заморожены. Помимо этого, американцам запрещается поддерживать с ними какие-либо деловые отношения. Кроме того, если они будут исключены лишь из одного из рестрикционных списков, то санкции продолжат действовать в отношении этих физических и юридических лиц в связи с их присутствием в другом перечне.
Усиление санкционного давления произошло в связи со скандалом вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году. 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон CAATSA, одобренный Конгрессом. Документ придал, в частности, форму закона ограничительным мерам в отношении России, Ирана и КНДР, принятым предыдущими властями.
ТАСС: последние новости
Песков назвал обвинения в адрес Путина в деле Скрипаля нарушением дипломатических приличий Послу Польши в РФ заявлен протест из-за планов эксгумации останков советских воинов Канада предложила Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму263
Группа «Пикник» разбилась в ДТП24
Умер Александр Павловский9
Мясорубка в Гудаури61
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина118
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение