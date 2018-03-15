США добавили уже находящиеся под санкциями ГУ, ФСБ и связанных с ними лиц в новые списки

ГУ и ФСБ находились в санкционном списке США с 28 декабря 2016 года в связи с обвинениями в адрес Москвы в организации хакерских атак во время американских выборов. Руководитель ГУ Генштаба Игорь Коробов , его первые заместители Игорь Костюков и Владимир Алексеев , заместитель Сергей Гизунов , которые входили в тот же список, также были внесены в перечень в соответствии с CAATSA. При этом под рестрикции попали не находившиеся до этого под санкциями Сергей Афанасьев и Григорий Молчанов, которые, по сведениям американского правительства, связаны с ГУ.

Кроме того, Соединенные Штаты внесли изменения в санкционный список, связанный с приписываемыми России кибератаками во время американских выборов 2016 года. Данные ограничения были введены еще предыдущей администрацией президента Барака Обамы . В перечень попали находящиеся под санкциями с 20 декабря 2016 года российский предприниматель Евгений Пригожин и с 20 июня 2017 года две его компании группы «Конкорд» в связи с ситуацией на Украине . В частности, Вашингтон связал эти фирмы и самого бизнесмена с деятельностью российской организации «Агентство интернет-исследований», чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в выборы 2016 года.

Санкционный режим в отношении этих лиц и организаций не изменился. Сейчас, как и ранее, в случае обнаружения в США принадлежащих им счетов они должны быть заморожены. Помимо этого, американцам запрещается поддерживать с ними какие-либо деловые отношения. Кроме того, если они будут исключены лишь из одного из рестрикционных списков, то санкции продолжат действовать в отношении этих физических и юридических лиц в связи с их присутствием в другом перечне.