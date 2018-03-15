США, Франция, ФРГ поддержали обвинения в адрес РФ

Фото: Justin Lane/EPA-EFE Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». Президенты США, Франции и ФРГ сделали совместное заявление по поводу инцидента в британском городе Солсбери, заявив о том, что «оценкам Британии нет альтернативных вариантов». В заявлении глав данных стран отмечается, что они рассматривают инцидент как «первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны» и считают произошедшее «нарушением суверенитета Великобритании и угрозой для безопасности». Как отмечается, «Британия тщательно проинформировала своих союзников о том, что с высокой вероятностью Россия ответственна за атаку». Текст заявления в частности, опубликован на сайте администрации президента США Трампа. «Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, испытываем отвращение к нападению, которое произошло против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 г. Данное использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, разработанного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времен Второй мировой войны. Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и нарушением международного законодательства. Это угроза для безопасности всех нас. Соединенное Королевство тщательно проинформировало своих союзников о том, что с высокой вероятностью Россия ответственна за атаку. Мы разделяем оценку Соединенного Королевства в том плане, что другого правдоподобного объяснения нет и отмечаем, что отказ России ответить на законный запрос со стороны правительства Соединенного Королевства еще больше подчеркивает ответственность России. Мы призываем Россию ответить на все вопросы, связанные с нападением в Солсбери. Россия должна в особенности предоставить полный отчет о программе „Новичок“ в Организацию по запрещению химического оружия». Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Мэй: Британия будет замораживать госактивы России Лавров: Британия ответит за провокацию против России Премьер-министр Британии Тереза Мэй в выступлении в парламенте в понедельник, 12 марта, заявила о том, что «Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое производится в России». После этого британские власти объявили об «ответных действиях» в виде высылки 23 дипломатов России, а также угроз заморозки российских активов, «представляющих угрозу для нацбезопасности Британии». МИД РФ вызвал посла Британии в России Лоуренса Бристоу и заявил о непричастности России к инциденту в городе Солсбери. При этом британскому после был выражен протест в связи с провокационным характером обвинений в адрес России.

Фото: Юрий Кочетков/EPA-EFE В Министерстве иностранных дел РФ ранее отметили, что Британия отказалась от предложения о сотрудничестве в расследовании инцидента в Солсберри. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о том, что Россия не получала официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении С. Скрипаля и его дочери. При этом во внешнеполитическом ведомстве России заявили о том, что Британия «ответит за грубую провокацию против России». В выступлении на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Британии, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о том, что «Россия не позволит разговаривать с собой на языке ультиматумов». Кроме того, он отметил, что практически мгновенное определение вещества, которое якобы было применено в британском Солсбери, говорит о наличии его образцов и способности к производству в Британии. «Чтобы британские специалисты с полной уверенностью могли установить, что этот газ именно „Новичок“, а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что это газ „Новичок“, то у них априори есть стандарт этого вещества, значит, есть коллекция и формула. Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ „Новичок“, то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить».