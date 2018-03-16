Премьер-министр Эстонии отказался от поездки в Россию из-за химатаки в Солсбери

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас решил отменить запланированную на май поездку в Россию в связи с химической атакой, проведенной в британском городе Солсбери против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вину за которую Запад возлагает на Россию. Об отмене визита сообщает

Delfi

со ссылкой на главу пресс-службы правительства Эстонии Урмаса Сеавера.

Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии. "В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск ", — пояснил Сеавер. Ратас должен был посетить Дни эстонской культуры в Красноярске, которые пройдут с 16 по 21 мая. Премьера пригласили организаторы. В этом году Ратас уже принимал участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Эстонской Респубики, которые проходили в Великобритании

Накануне Ратас, как сообщает, заявил на пресс-конференции в Таллине , что Эстония поддерживает Великобританию, которая обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери.

По словам премьера, Эстония доверяет правительству Соединенного Королевства в расследовании этого дела. Глава правительства подчеркнул, что Таллин осуждает химатаку в Солсбери. Ратас подчеркнул, что виновных следует привлечь к ответственности, и призвал международную общественность сотрудничать в этом вопросе.

"Эстония глубоко озабочена и встревожена тем, что 4 марта в Великобритании было использовано химическое оружие, причинившее опасное отравление и поставив под угрозу жизни людей. Это было впервые после Второй мировой войны, когда использовали химическое оружие. Речь идет о грубом нарушении международных норм", — заявил Ратас, которого цитирует

официально возложили ответственность

за химическую атаку в Солсбери на Россию. Западные лидеры также потребовали от Москвы полностью рассекретить программу «Новичок».

Сегрея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания с признаками отравления нервно-паралитическим веществом на скамейке около торгового центра в британском Солсбери. Их состояние врачи оценивают как критическое.

Тереза Мэй позже заявила, что химатака была совершена при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок», которое разрабатывали в СССР. Власти решили в связи с отравлением выслать из Великобритании 23 российских дипломатов. Россия категорически отрицает свою причастность к инциденту.