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Макрон отказался посещать российский стенд на выставке
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Макрон отказался посещать российский стенд на книжной выставке 

ТВ Центр 19 часов назад
Фото: ТВ Центр
Эмманюэль Макрон отказался от посещения российского павильона ежегодного книжного салона в Париже. Как сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец, решение президента Франции связано с ситуацией вокруг отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Книжный салон открывается в четверг. Россия в этом году приглашена туда в качестве почетного гостя. Предполагалось, что Макрон в ходе своего обхода ярмарки совершит продолжительную остановку в российском павильоне.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили в причастности к отравлению Скрипаля Россию. Москва обвинения отрицает.
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