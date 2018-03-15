Макрон отказался посещать российский стенд на выставке

Эмманюэль Макрон отказался от посещения российского павильона ежегодного книжного салона в Париже. Как сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец, решение президента Франции связано с ситуацией вокруг отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Книжный салон открывается в четверг. Россия в этом году приглашена туда в качестве почетного гостя. Предполагалось, что Макрон в ходе своего обхода ярмарки совершит продолжительную остановку в российском павильоне.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили в причастности к отравлению Скрипаля Россию. Москва обвинения отрицает.