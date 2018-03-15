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Премьер Эстонии отменил поездку в Россию
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Премьер Эстонии отменил запланированную поездку в Красноярск 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил запланированную поездку в Красноярск, где в мае будут проходить Дни эстонской культуры, сообщил в четверг глава пресс-службы эстонского правительства Урмас Сеавер.
Ранее организаторы праздничных мероприятий по случаю столетнего юбилея Эстонии предложили Ратасу посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры.
"В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", — сказал Сеавер порталу Delfi.
Отношения между Россией и рядом западных стран обострились после того, как в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
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