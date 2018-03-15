Премьер Эстонии отменил поездку в Россию

"В свете недавних международных событий премьер-министр не считает возможным поехать в Красноярск", — сказал Сеавер порталу Delfi.

Ранее организаторы праздничных мероприятий по случаю столетнего юбилея Эстонии предложили Ратасу посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры.