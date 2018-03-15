ЦИК предостерег Тулеева

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в четверг была направлена телеграмма с предупреждением о недопущении применения административного ресурса на выборах, по ситуации в этом регионе не исключено и обращение в прокуратуру.
В четверг глава Центризбиркома встретилась с юристами штаба оппозиционера Алексея Навального. Юрист Иван Жданов рассказал о случае с изъятием направлений для наблюдателей в Кемеровской области, обысках в Башкортостане и Саратове, инциденте в штабе в Калининградской области. Председатель ЦИК пообещала рассмотреть все представленные материалы.
"Кемеровская область требует пристального внимания, мы сегодня только что дали губернатору телеграмму с предупреждением о недопущении применения административного ресурса, но полагаю, что будем обращаться, в том числе, и в прокуратуру. Наблюдатели там нужны", — сказала Памфилова на встрече.