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США обвинили Россию в новой атаке
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США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Reuters
Министерство внутренней безопасности США опубликовало отчет, в котором обвинило российские власти в организации кибератаки на энергетическую систему страны. Об этом сообщает Reuters.
В документе говорится, что «хакеры, поддерживаемые российским правительством», организовали многоступенчатую кампанию против «сети небольших коммерческих объектов», в ходе которой сумели внедрить вредоносное программное обеспечение с помощью фишинга и получили удаленный доступ к энергетическому сектору.
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По данным The Washington Post, в докладе также говорится, что хакеры также вторглись в ядерный, коммерческий, водный, авиационный и производственный секторы. Кроме того, в отчете также упоминается, что российские хакеры провели «сетевую разведку» систем, которые контролируют ключевые элементы экономики США, а затем попытались замести следы, удалив доказательства их проникновения.
Конкретных доказательств министерство не привело.
Результаты расследования стали причиной расширения санкционного списка Минфина США в отношении российских граждан. В перечень включены 14 лиц, 12 из которых связаны с «Агентством интернет-исследований» и были названы спецпрокурором США Робертом Мюллером в качестве причастных к вмешательству в американские выборы.
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