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За прозрачность и честность
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За прозрачность и честность 

На Западе Москвы 20 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Оксана Карпушенкова, председатель территориальной избирательной комиссии района Солнцево:
— Мы с вами будем участвовать в общероссийских выборах главы государства. Ответственность очень велика и у членов избирательных комиссий, и у самих избирателей. Центральная избирательная комиссия приложила много сил для информирования избирателей о самих выборах, и о новшествах, внесенных в законодательство. Перед нами стоит задача, чтобы права и законные интересы всех групп избирателей, в том числе и социально незащищенных, соблюдались в полном объеме. В районе Солнцево 30 избирательных участков. Все они будут полностью готовы к 18 марта.
В Солнцево через территориальную и участковые избирательные комиссии более тысячи людей заявили о своем желании голосовать по месту пребывания, а не по месту прописки. За три дня до выборов, как и положено по закону, полностью определится количество наблюдателей, в т.ч. и международных, за избирательным процессом. Но наблюдать за ходом выборов и подсчетом голосов будут и члены избирательных комиссий с совещательным голосом, направленные политическими партиями, и наблюдатели от самих кандидатов. Кроме этого, блогеры, журналисты, телевизионщики — очень много людей будут обеспечивать прозрачность и честность выборов.
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