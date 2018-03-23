ЦИК подведет официальные итоги выборов

Российский Центризбирком в пятницу подведет окончательные итоги и утвердит официальные результаты нынешних выборов президента России.
В повестке заседания ЦИК, назначенного на 23 марта, значится единственный вопрос: "О результатах выборов президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года". Члены комиссии рассмотрят соответствующий проект постановления.
Избирательная кампания по выборам президента России официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло 18 марта.
По результатам обработки данных 99,94% протоколов участковых комиссий, Владимир Путин одерживает победу с 76,68% голосов. На втором месте — Павел Грудинин с 11,78%, на третьем — Владимир Жириновский, его результат 5,65% голосов. Ксения Собчак занимает четвертое место с 1,68%, за ней следует Григорий Явлинский с 1,05% голосов. Борис Титов набирает на этих выборах 0,76%, Максима Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65% голосов. Явка составляет 67,4%.
Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее неоднократно подчеркивала, что Центризбирком не будет спешить с подведением официальных итогов выборов, пока не рассмотрит все жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями.
Итоги этой работы избирком озвучил на заседании 22 марта, рассмотрев результаты анализа обращений и информации о нарушениях, поступившей со дня проведения выборов. В ЦИК констатировали, что за это время не было обращений, которые требуют обязательного рассмотрения непосредственно до определения результатов голосования.
Как пояснила председатель ЦИК, анализ поступивших после дня голосования обращений показал, что "нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты свободного волеизъявления избирателей, на этих выборах допущено не было", хотя отдельных нарушений избежать не удалось.
Ранее были отменены результаты голосования на 13 участках в девяти регионах страны, а также на одном зарубежном участке. Так, итоги аннулировали на четырех участках в Дагестане, двух участках в Кемеровской области, а также участках в Москве, Краснодарском крае, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и на одном из участков, созданных для голосования россиян в Австралии.
Причиной признания итогов голосования на этих участках недействительными в большинстве случаев стали "ситуации, очевидно свидетельствующие о невозможности установить результаты волеизъявления", в основном — вбросы бюллетеней, уточнила Памфилова.
При этом не исключена отмена итогов еще на ряде участков в Карачаево-Черкесии, Чечне и Калининградской области. По информации Центризбиркома, избирательные комиссии соответствующих регионов в рамках реагирования на информацию о грубых нарушениях закона на ряде участков уже обратились в суды с административными исками об отмене решений об итогах голосования на этих участках.