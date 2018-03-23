ЦИК подведет официальные итоги выборов президента

Российский Центризбирком в пятницу подведет окончательные итоги и утвердит официальные результаты нынешних выборов президента России.

В повестке заседания ЦИК, назначенного на 23 марта, значится единственный вопрос: "О результатах выборов президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года". Члены комиссии рассмотрят соответствующий проект постановления.

Избирательная кампания по выборам президента России официально стартовала 18 декабря 2017 года. Голосование на этих выборах прошло 18 марта.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее неоднократно подчеркивала, что Центризбирком не будет спешить с подведением официальных итогов выборов, пока не рассмотрит все жалобы, которые действительно связаны с возможными нарушениями.

Итоги этой работы избирком озвучил на заседании 22 марта, рассмотрев результаты анализа обращений и информации о нарушениях, поступившей со дня проведения выборов. В ЦИК констатировали, что за это время не было обращений, которые требуют обязательного рассмотрения непосредственно до определения результатов голосования.

Как пояснила председатель ЦИК, анализ поступивших после дня голосования обращений показал, что "нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты свободного волеизъявления избирателей, на этих выборах допущено не было", хотя отдельных нарушений избежать не удалось.

Причиной признания итогов голосования на этих участках недействительными в большинстве случаев стали "ситуации, очевидно свидетельствующие о невозможности установить результаты волеизъявления", в основном — вбросы бюллетеней, уточнила Памфилова.