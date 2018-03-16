Меркель: многие следы в деле Скрипаля указывают на ответственность РФ за происшедшее

"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", — сказала она. «Хорошо, что британское правительство сейчас предоставит пробы [вещества, которым отравили Скрипаля] в распоряжение международных организаций, — подчеркнула Меркель. „Мы обсудим сегодня, как правильная реакция должна последовать“, — добавила канцлер.