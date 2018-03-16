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Меркель: многие следы в деле Скрипаля указывают на ответственность РФ за происшедшее
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Меркель: многие следы в деле Скрипаля указывают на ответственность РФ за происшедшее 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Германия и Франция придерживаются мнения, что многие следы в деле покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля указывают на то, что за происшедшее несет ответственность Россия. Об этом заявила в пятницу в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном.
"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", — сказала она. «Хорошо, что британское правительство сейчас предоставит пробы [вещества, которым отравили Скрипаля] в распоряжение международных организаций, — подчеркнула Меркель. „Мы обсудим сегодня, как правильная реакция должна последовать“, — добавила канцлер.
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 Ещё 6 источников 
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