Меркель: многие следы в деле Скрипаля указывают на ответственность РФ за происшедшее 

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Германия и Франция придерживаются мнения, что многие следы в деле покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля указывают на то, что за происшедшее несет ответственность Россия. Об этом заявила в пятницу в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Эмманюэлем Макроном.
"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", — сказала она. «Хорошо, что британское правительство сейчас предоставит пробы [вещества, которым отравили Скрипаля] в распоряжение международных организаций, — подчеркнула Меркель. „Мы обсудим сегодня, как правильная реакция должна последовать“, — добавила канцлер.