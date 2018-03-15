Столтенберг назвал дело Скрипаля вызовом безопасности НАТО 

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО готово защитить своих членов от любой угрозы, включая гибридные и киберугрозы.
Британская сторона утверждает, что Москва причастна к отравлению нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Накануне Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению.