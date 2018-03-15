ЕС назвал внесение НКО в список нежелательных ограничением свободы в России

Минюст РФ во вторник включил в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России, две иностранные организации, занимающиеся наблюдением на выборах — Европейскую платформу за демократические выборы ( Германия ) и Международный центр электоральных исследований ( Литва ).

"Включение в список «нежелательных организаций» Европейской платформы за демократические выборы и Международного центра электоральных исследований на этой неделе еще больше сокращает пространство для гражданского общества и ограничивает исполнение фундаментальных свобод в России, прямо перед президентскими выборами 18 марта", — говорится в заявлении представителя на сайте союза.

В сообщении подчеркивается, что эти ограничения должны быть сняты, а российским властям необходимо обеспечить, чтобы общественные организации имели возможность полноценно вносить вклад в развитие России.