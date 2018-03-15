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ЦИК рассказал о расходах избирательных фондов кандидатов
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ЦИК рассказал о расходах избирательных фондов кандидатов 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Участие в избирательной кампании по выборам президента РФ обошлось всем кандидатам в 1,5 миллиарда рублей, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.
Согласно информации на 13 марта, расходы избирательных фондов всех кандидатов составили 1 миллиард 523 миллиона 595 тысяч рублей. Больше всех на кампанию потратили кандидаты Владимир Жириновский (398 миллионов 858 тысяч рублей) и Владимир Путин (371 миллион 48 тысяч рублей).
Самыми экономными были Сергей Бабурин (9 миллионов 624 тысячи рублей) и Максим Сурайкин (1 миллион 546 тысяч рублей).
Общий объем средств на избирательных фондах всех кандидатов изначально составлял 1 миллиард 610 миллионов 201 тысяча рублей.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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