ЦИК рассказал о расходах избирательных фондов кандидатов

Участие в избирательной кампании по выборам президента РФ обошлось всем кандидатам в 1,5 миллиарда рублей, говорится в сведениях о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

Согласно информации на 13 марта, расходы избирательных фондов всех кандидатов составили 1 миллиард 523 миллиона 595 тысяч рублей. Больше всех на кампанию потратили кандидаты Владимир Жириновский (398 миллионов 858 тысяч рублей) и Владимир Путин (371 миллион 48 тысяч рублей).

Общий объем средств на избирательных фондах всех кандидатов изначально составлял 1 миллиард 610 миллионов 201 тысяча рублей.