ЦИК рассказал о расходах избирательного фонда Явлинского

Согласно опубликованной информации, расходы избирательного фонда Явлинского составили 176 миллионов 182 тысячи 884 рубля, при этом общий объем средств кандидата изначально был равен 194 миллионам 799 тысячам 622 рублям.

В основном средства были потрачены на агитацию в печатных СМИ, на радио и телевидении.