Слуцкий прокомментировал введение новых санкций США в отношении России

"США действуют в привычной противоправной и агрессивной манере. Новые санкции по так называемому «списку Мюллера» введены без каких-либо доказательств, просто потому что в Вашингтоне кто-то решил, что 12 граждан РФ вмешивались в выборы США", — заявил он журналистам.

Депутат также усомнился в логичности озвученных причин введения санкций.

"Получается, что эти так называемые «12 друзей Трампа» мифическим образом смогли победить всю избирательную систему США и привести к власти 45-го президента Америки, который довел российско-американские отношения до уровня гораздо более низкого, чем в годы «холодной войны». Где логика? Нет никакой логики", — отметил парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что это «очередной контрпродуктивный шаг, который усугубляет пропасть в двустороннем диалоге».