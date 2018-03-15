Слуцкий прокомментировал введение новых санкций США в отношении России 

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Принятие Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций продемонстрировало привычную противоправную и агрессивную манеру властей США, поскольку ограничения введены без каких-либо доказательств, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"США действуют в привычной противоправной и агрессивной манере. Новые санкции по так называемому «списку Мюллера» введены без каких-либо доказательств, просто потому что в Вашингтоне кто-то решил, что 12 граждан РФ вмешивались в выборы США", — заявил он журналистам.
Депутат также усомнился в логичности озвученных причин введения санкций.
"Получается, что эти так называемые «12 друзей Трампа» мифическим образом смогли победить всю избирательную систему США и привести к власти 45-го президента Америки, который довел российско-американские отношения до уровня гораздо более низкого, чем в годы «холодной войны». Где логика? Нет никакой логики", — отметил парламентарий.
Слуцкий подчеркнул, что это «очередной контрпродуктивный шаг, который усугубляет пропасть в двустороннем диалоге».