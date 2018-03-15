В Госдуме назвали антироссийскую кампанию на Западе гнилым оркестром

США ввели санкции против 19 физических лиц и 5 юридических лиц РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки» (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о «Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность».

"США дирижируют всем этим гнилым симфоническим оркестром, в котором все подыгрывают, кто хочет выслужиться", — сказал Чепа РИА Новости, говоря о последних событиях на Западе.

Парламентарий подчеркнул, что практически каждый день происходит что-то, направленное против России.

"Не нужно предъявлять никаких обвинений, ничего не нужно. Вот, сказали, что отравили русские. Почему газом? Каким газом? Какая мотивация была для этого? Сплошные глупости, причем такие неглубокие обвинения. С точки зрения спецслужб какое-то дилетантство получается", — сказал депутат.

Зампред комитета ГД подчеркнул, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль , которого на днях отравили в Лондоне нервно-паралитическим веществом, не представлял никакой угрозы для России, соответственно, у Москвы нет мотивов, чтобы прибегать к такому способу покушения, который «звучит громко» и «может нанести увечья простым людям». Такими же абсурдными заявлениями являются и обвинения в РФ в кибератаках и вмешательстве в выборы США, считает Чепа.