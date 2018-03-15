Клинцевич: Не удивлюсь, если завтра в Великобритании убьют очередного предателя

«Это их мышление. Они думают, что это повлияет на наше мнение. Они ориентируются по своим людям, которые в этом плане достаточно информационно зависимы, их можно закодировать. Я не удивлюсь, если завтра появится ещё какой-то убитый наш бывший предатель с пулемётом, фотографией человека в форме НКВД, с красными флагами и неподалёку найдут «распоряжение» Путина о физическом уничтожении этого человека. Это всё доводится до полного абсурда. Рано или поздно им придётся отвечать перед своими избирателями в этих примитивных, непродуманных, но жёстких политических интригах», — заявил в эфире НСН сенатор.

РАН : Париж не спешит метать копья в сторону Москвы из-за Скрипаля Как подчеркнул Франц Клинцевич, вещество, которым был отравлен Скрипаль, на сегодняшний день считается устаревшим и примитивным, а потому, спецслужбы вряд ли стали бы применять его для подобной операции. К тому же, заявил сенатор, в результате пострадала дочь Скрипаля, а подобная «неряшливость» совершенно не характерна для сотрудников спецслужб.

«Никогда никто не трогает семью — это негласный закон спецслужб. Это же не бандиты, у них есть своя внутренняя этика. Тем более вещество применено в примитивной форме. На сегодня есть другой инструментарий, чтобы не оставить следы. Зачем следы оставлять? Мы же не банановая республика», — возмутился собеседник НСН.

К тому же, как уточнил сенатор, Лондону придётся отвечать перед РФ, так как дочь Скрипаля, которая тоже пострадала из-за отравления, является гражданкой России.

«Сегодня МИД действует правильно, требуя ответа. Нужно, чтобы было проведено международное расследование, чтобы было установлено вещество и все обстоятельства. Других вариантов нет. А уже потом будем адекватно действовать, в том числе по отношению к присутствующим здесь англичанам. Это будет продуманная жёсткая акция уверенной в себе страны. Дочка Скрипаля — гражданка РФ, поэтому мы в праве требовать ответов по расследованию от государственных институтов и доступ ко всей информации», — считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По словам Франца Клинцевича, обвинениями в адрес России Великобритания также пытается замаскировать внутренние проблемы.

«Британцы за счёт русофобии пытаются поправить свои внутренние дела. Проблем у них много, начиная от педофилии, заканчивая не очень уверенным руководством госпожи Мэй. Конечно, в этой ситуации лучше всего такие продуманные акции», — заключил в эфире НСН Клинцевич.

Напомним, в начале марта в Великобритании был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Сейчас они находятся в коме в одной из местных клиник. Ранее стало известно, что Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин выступили с совместным заявлением, в котором назвали инцидент нарушением суверенитета страны и конвенции о химоружии.