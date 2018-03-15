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Трамп поддержал обвинения в адрес РФ по делу Скрипаля
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Трамп поддержал обвинения в адрес России по делу Скрипаля 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: © AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам разговора с премьером Великобритании Терезой Мэй у него сложилось впечатление, что Россия стоит за покушением на экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля.
"Похоже на то", — ответил он на вопрос американских журналистов, стоит ли Россия за этим нападением.
И добавил, что "мы находимся в тесном взаимодействии" с властями Великобритании и "произошло то, что ни при каких условиях не должно было происходить".
Британская сторона утверждает, что Россия причастна к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
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