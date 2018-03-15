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Новые санкции осложнят российско-американские отношения, заявили в Совфеде
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Новые санкции осложнят российско-американские отношения, заявили в Совфеде 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НОВЫЕ САНКЦИИ США «ЯВНО ОСЛОЖНЯТ» РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ
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