Новые санкции осложнят российско-американские отношения, заявили в Совфеде 

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Матвиенко надеется на тщательное расследование по делу Скрипаля

Тимошенко - лидер рейтинга кандидатов в президенты Украины, показал опрос

МИД пообещал в ближайшее время отреагировать на заявление Мэй