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В Совфеде ожидают усиления давления Запада на Россию
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В Совфеде ожидают усиления давления Запада на Россию 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что давление западных стран на Россию будет усиливаться, они пытаются вернуть свое доминирование в рамках однополярного мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Когда мы в комиссии говорили о внешних угрозах, еще осенью мы отмечали, что давление на Россию со стороны Запада не прекратится, а наоборот усилится через попытки влияния на внутриполитическую ситуацию в нашей стране и демонизацию России на международной арене", — сказал Климов.
По его словам, западные страны не устраивает многополярный мир, они пытаются вернуть свое доминирование на международном уровне.
Ранее сообщалось, что минфин США расширил санкции против России.
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