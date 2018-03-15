В Совфеде ожидают усиления давления Запада на Россию

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что давление западных стран на Россию будет усиливаться, они пытаются вернуть свое доминирование в рамках однополярного мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Когда мы в комиссии говорили о внешних угрозах, еще осенью мы отмечали, что давление на Россию со стороны Запада не прекратится, а наоборот усилится через попытки влияния на внутриполитическую ситуацию в нашей стране и демонизацию России на международной арене", — сказал Климов.

По его словам, западные страны не устраивает многополярный мир, они пытаются вернуть свое доминирование на международном уровне.