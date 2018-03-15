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Путин пошутил про польские яблоки
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Путин пошутил про польские яблоки 

ТВ Центр 22 часа назад
Фото: ТВ Центр
Владимир Путин пошутил над молодым предпринимателем, который занимается яблочным чипсов. Это произошло на форуме "Россия — страна возможностей", где глава государства встретился с победителями и финалистами различных конкурсов, в том числе «Лидеры России».
Молодой человек рассказал президенту, что занимается изготовлением яблочных чипсов, и их продукцией уже заинтересовались крупные сети.
"Яблоки откуда берешь? Польские покупаешь?" — пошутил президент. Его слова приводит РИА Новости.
Молодой предприниматель в ответ рассказал, что покупает яблоки на оптовой базе.
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